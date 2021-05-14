З вересня 2019 року Павло служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді.

У четвер, 13 травня, від кулі снайпера на Донбасі загинув сержант Павло Колесник.

Про це повідомляє прес-служба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, в якій і служив боєць.

«13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти», - йдеться у повідомленні.

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Павло був родом з села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року.

Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

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Автор: Денис Прядко