У четвер, 13 травня, від кулі снайпера на Донбасі загинув сержант Павло Колесник.
Про це повідомляє прес-служба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, в якій і служив боєць.
«13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожЕскалація на Донбасі: окупанти 19 разів обстріляли українські позиції, застосовували навіть танки
Павло був родом з села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року.
Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль групи розмінування
- Окупанти "ЛНР" оголосили військові збори: призивають 3 тисячі бойовиків
- Кремль відреагував на звинувачення ЄС у намірах Росії поглинути Донбас
- Загроза нових воєнних провокацій з боку РФ неминуча - Кулеба
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram