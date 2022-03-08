Путінські солдати використовуються, як гарматне м'ясо.

Судячи з перехоплених розмов, російські окупанти почали розуміти, що командування їх абсолютно не цінує. Солдати РФ виступають в ролі справжнього гарматного м'яса для професіоналів з ЗСУ. Це окремо підтвердили полонені бійці, які здалися нашим солдатам. За їхніми словами, командування Росії змушувало підлеглих йти в атаку. У разі відмови солдатів просто пристрелили б свої ж "союзники".

На відео нижче полонений окупант каже: "За наказом ми повинні були поїхати на невідомий полігон в Джанкой — на навчання. У підсумку, нас завезли в країну Україну. Нас завезли і нам сказали: відступати не можна, або свої ж застрелять".

Слова полоненого солдата підтверджують, що в армії Російської Федерації діє тактика загороджувальних загонів. Вони повинні зупиняти бійців, які будуть відступати, і під загрозою смерті повертати на поле битви.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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