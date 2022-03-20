Журналіст Олег Батурин зник в Каховці ввечері 12 березня 2022 року.

20 березня 2022 року викрадений російськими окупантами в Каховці 8 діб тому український журналіст Олег Батурін нарешті повернувся додому.

Про це сам Батурін розповів на сторінці своєї сестри Ольги Перепелиці в Facebook.

"Сильно схуд. Дуже брудний. Стомлений. 12 березня о 17:00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб'ють. Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе роздавлять. Тебе вб'ють", – розповів Батурін.

При цьому журналіст розповів, що майже 8 днів він сидів з низько нахиленою або покритою головою, бо окупанти боялися, що він може побачити їхні обличчя.

Також він опубліковав своє свіже фото.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2022 року в Каховці (Херсонська область) ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин. Колеги підозрювали , що його викрали окупанти.

Наступного дня депутати Європейського парламенту в ексклюзивному коментарі УНІАН виступили із заявою, в якій поклала на Росію відповідальність за викрадення українського журналіста Олега Батурина у місті Каховка і вимагали звільнити його.

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