Депутати Європейського парламенту в ексклюзивному коментарі УНІАН виступили із заявою в якій покладають на Росію відповідальність за викрадення українського журналіста Олега Батурина у місті Каховка і вимагають звільнити його.
"Ми, члени Європейського парламенту, самими категоричними висловлюваннями засуджуємо викрадення російськими окупантами журналіста Олега Батурина в місті Каховка в Україні. Європейський парламент вимагає негайно відпустити Олега Батурина і всіх нещодавно викрадених людей", - йдеться в заяві.
"Ми також закликаємо світову спільноту до підтримки цієї вимоги щодо всіх викрадених журналістів і громадян в Україні. Повна відповідальність за ці злочини лежить на Російській Федерації", - резюмували політики.
Учасники заяви, депутати Європарламенту:
1.Петраш Ауштрявічюс, партія "Оновлення Європи"
2.Віола Фон Крамон Таубадель, партія "Зелені"
3.Юозас Олекас, партія "Соціалісти"
4.Міхаель Галлер, партія "Європейська народна партія"
5.Рамона Вікторія Стругаріу, партія "оновлення Європи"
А також народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Зникнення Батурина:
12 березня 2022 року в Каховці (Херсонська область) ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин. Колеги підозрюють, що його викрали окупанти.