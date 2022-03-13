Європейський парламент вимагає негайно відпустити Олега Батурина та всіх нещодавно викрадених людей.

Депутати Європейського парламенту в ексклюзивному коментарі УНІАН виступили із заявою в якій покладають на Росію відповідальність за викрадення українського журналіста Олега Батурина у місті Каховка і вимагають звільнити його.

"Ми, члени Європейського парламенту, самими категоричними висловлюваннями засуджуємо викрадення російськими окупантами журналіста Олега Батурина в місті Каховка в Україні. Європейський парламент вимагає негайно відпустити Олега Батурина і всіх нещодавно викрадених людей", - йдеться в заяві.

"Ми також закликаємо світову спільноту до підтримки цієї вимоги щодо всіх викрадених журналістів і громадян в Україні. Повна відповідальність за ці злочини лежить на Російській Федерації", - резюмували політики.

Учасники заяви, депутати Європарламенту:

1.Петраш Ауштрявічюс, партія "Оновлення Європи"

2.Віола Фон Крамон Таубадель, партія "Зелені"

3.Юозас Олекас, партія "Соціалісти"

4.Міхаель Галлер, партія "Європейська народна партія"

5.Рамона Вікторія Стругаріу, партія "оновлення Європи"

А також народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зникнення Батурина:

12 березня 2022 року в Каховці (Херсонська область) ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин. Колеги підозрюють, що його викрали окупанти.