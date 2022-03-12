О 16:30 Батурин пішов на зустріч на місцеву автостанцію, де приблизно у цей час бачили російських військових.

У Каховці (Херсонська область) сьогодні ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин. Колеги підозрюють, що його викрали окупанти. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на дружину журналіста.

За її словами, приблизно о 16:00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, яка знаходиться неподалік будинку журналіста.

"Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся", — розповіла вона.

За повідомленням у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Батурин працює журналістом газети "Новий день". Зазначається, що у Каховці на постійній основі немає російських військових, однак сусіднє місто Нова Каховка окуповано, і там наразі триває спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.

Водночас, колеги журналіста у своїх дописах в соцмережах припускають, що журналіста викрали за його позицію.

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