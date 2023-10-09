Віталій Баранов був комбатом 90-ї ОШБ, яка останньою виходила з Донецького аеропорту.

На фронті помер легендарний військовий Віталій Баранов. "Біба" – один із кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Він був тим, хто вже після падіння ДАП не давав бійцям занепасти духом.

"Болюча втрата для усієї України. Зупинилося серце 56-річного Віталія Баранова. (...) Легендарний комбат 90-ї ОШБ, яка останньою виходила з Донецького аеропорту. Після цих подій Віталій мав операцію на серці", – повідомила Бучанська міська рада.

Як ідеться у сюжеті ТСН, Віталій Баранов провів на фронті Донбасу перші два роки. Потім, вже під час повномасштабного вторгнення росіян, він знов пішов на фронт добровольцем. Спочатку вибивав окупантів на рідній Київщині, де його родина опинилась в окупації.

Пізніше, коли росіян з-під столиці вдалось вибити, "Біба" як командир 206 батальйону територіальної оборони поїхав на Південь. Нині ж підрозділ Віталія Баранова боронив позиції біля Соледара Донецької області.

Відомо, що в легендарного бійця вже кілька років були проблеми із серцем, проте це його не спиняло. 8 жовтня 2023 року серце підполковника зупинилося – це сталося під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Віталію Баранову було 56 років. Поховають легендарного захисника у с. Катюжанка Київської області.

"Як би не набридло, її треба закінчити – цю війну. Для того, щоби наші діти й онуки жили в іншій країні", – говорив він журналістам.

Загибель військових на фронті в Україні

4 жовтня стало відомо про загибель українського музиканта та активіста Андрія Чепіля. Боєць з Івано-Франківщини воював на Запорізькому напрямку у складі 47-ї окремої бригади "Магура".

Днем раніше повідомлялося, що на війні з окупантами загинув український тенісний суддя Сергій Удовкін. Йому був 41 рік. На війні проти агресора він з 2014 року.

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