За словами керівника Миколаївської ОДА, багато в чому канал змінився.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім ексклюзивно в проекті "Хоробрі серця" прокоментував чутки про те, чи є він автором відомого тг-каналу "Миколаївський Ванек".

Ведуча проєкту Валентина Хамайко запитала у Кіма, чи читає він пости "Ванька", або ж сам робить там дописи, на що Кім відповів:

"Вже не можу писати, тому звісно зараз читаю і взаємодію з ним. Багато в чому тг-канал змінився, але залишилося одне - той самий режим роботи залишився таким, яким був у перші 8 місяців. Вчора ми до 3 ночі моніторили небо, передавали інформацію, але я туди не пишу. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього тг-каналу - це незалежна людина зі своїми думками", - сказав Кім.

Повне інтерв'ю Віталія Кіма вийде 29 березня, у проєкті "Хоробрі серця" о 20:30 на 1+1 Україна.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" інформує українців про повітряні погрози від російських ракет і дронів, на нього підписані понад два мільйони людей. Існувало безліч припущень, хто є автором цього ресурсу, тривалий час його приписували Віталію Кіму.

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