Секретар РНБО заявляє, що війна для Росії вийшла на стадію "стратегічного цугцвангу".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає, що кожен крок Російської Федерації погіршує ситуацію і наближає її до фіналу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцванга - кожен хід погіршує ситуацію і наближає до фіналу", - підкреслив Данилов.

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Зокрема, він перерахував п'ять ознак такої ситуації у РФ.

"По-перше, путінська мобілізація перетворилася на втечу понад 500 тис. росіян, демонстрацію гнилості російської системи, смерть непідготовлених призовників, зростання обурення "глибинного народу", падіння рівня підтримки війни й найголовніше - стала потужним фактором політичної дестабілізації у РФ", - зазначив секретар РНБО.

"По-друге. Спроба анексії українських територій - безпрецедентна в історії ООН консолідація світу навколо підтримки України та засудження Росії (голосування Генасамблеї ООН, 12 жовтня 2022)", - заявив Данилов.

"По-третє. Путінський ядерний шантаж - повне перезавантаження і модернізація структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді (навчання з ядерного стримування "стійкий полудень" — Steadfast Noo, 17 жовтня 2022). Загроза втрати впливових партнерів - Індії та Китаю", - зазначив секретар РНБО.

"В-четвертих. Ракетні удари рашистів по столиці, містах України та критичній інфраструктурі - прискорення прийняття союзниками рішення про передачу ЗСУ сучасних систем ППО, створення потужної системи повітряного захисту (Рамштайн-6, 12 жовтня 2022)", - констатував Данилов.

"В-п'ятих. Найголовніше - агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої все ростуть, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду", - підсумував секретар РНБО.

Удар по інфраструктурі України:

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Російський диктатор Володимир Путін визнав удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського моста.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракет Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" і "Торнадо".

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