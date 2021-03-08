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Бойовики окупаційних режимів на Донбасі ведуть підготовку до бойових дій з українською армією.
Про це заявили у Східній правозахисній групі за підсумками двотижневого дослідження ситуації в ОРДЛО.
Зокрема, правозахисникам вдалося з'ясувати, що через КПП "Довжанський" і "Малинівка" проходять колони з дизельним паливом. Поставки здійснюються у вечірній і нічний час.
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Крім того, про плани бойовиків можуть свідчити наступні факти:
- На міському ринку, минулої неділі, взвод солдатів РФ здійснили закупівлі продуктів харчування. Місцеві жителі повідомляють, що їх відмінні риси - це нова випрасувана форма, відсутність шевронів на рукавах, акцент та інше.
- В ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, місцеві жителі повідомляють, що на полігонах чутні вибухи і постріли. Заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.
- У "Союзі добровольців Донбасу" проводять вербування добровольців з РФ для участі в бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслані по всіх відділеннях організації.
- Протягом лютого 2021 року, з командирами підрозділів "народної міліції НЗФ ЛНР" проведено заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій.
- За маршрутом Алчевськ-Стаханов-Первомайськ були доставлені лісоматеріали для зміцнення позицій на ділянці лінії фронту.
- У нічний час з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою, через КПП "Ізварине". Двічі зафіксовано місцевими жителями в лютому 2021 року.
Новини з фронту: бойовики активізувалися з усіх боків окупованого Донецька
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