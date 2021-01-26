На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 25 січня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників з різних видів зброї: мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, підствольного гранатомета.

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Внаслідок обстрілів отримав поранення один український військовий. Його оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 26 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Олександр Топчій