Протягом минулої доби, 25 січня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників з різних видів зброї: мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, підствольного гранатомета.
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Внаслідок обстрілів отримав поранення один український військовий. Його оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі ООС.
Від початку поточної доби, 26 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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