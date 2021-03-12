Зокрема, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції неподалік Новозванівки, внаслідок чого один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї.

Також бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан його здоров’я - задовільний. Бійця доставили до лікувального закладу.

На дії противника нашими воїнами надано адекватну відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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У штабі ООС кажуть, що метою дій окупантів, як і у попередні дні, було провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій.

Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Золоте 4 та Новозванівка Луганської області.

«У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

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Автор: Денис Прядко