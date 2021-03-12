Здебільшого до протиправної діяльності намагаються залучати українських громадян, які виїжджають до РФ у власних справах.

Контррозвідка Служби безпеки України упродовж 2020-2021 років зафіксувала понад 90 спроб вербування мешканців Донецької та Луганської областей спецслужбами Росії.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації.

Зазначається, що здебільшого до протиправної діяльності намагаються залучати українських громадян, які виїжджають до РФ у власних справах.

Встановлено випадки затримання людей під час проходження паспортного та митного контролю під виглядом додаткової перевірки документів. Після цього представники спецслужб РФ намагалися залучити затриманих до негласної співпраці на шкоду державній безпеці України.

Встановлено, що через погрози та залякування від українців вимагали збирати і передавати інформацію про дислокацію та переміщення військових підрозділів. Також «кураторів» цікавили персональні дані військовослужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів.

В СБУ нагадали, що такі дії кваліфікуються відповідно до ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі строком до 15 років.

«Наголошуємо, що громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання, отриманого від представників іноземної спецслужби, жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними, звільняється від кримінальної відповідальності», - додали у спецслужбі.

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Автор: Тамара Отовська