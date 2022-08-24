Супротивник завдав авіаційні удари в районах низки населених пунктів.

Російські окупанти вкотре намагалися встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнали втрат і відійшли.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірному зведенні.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку ворог задіяв ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Мар'їнка, Олександропіль та Водяне.

"Наступальними та штурмовими діями вже вкотре загарбники намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли", - констатували у Генштабі.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. На Донбасі йдуть запеклі бої. ЗСУ дають гідну відсіч супротивникам - на нашій землі вже ліквідували 45 тис. 700 ворогів.

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