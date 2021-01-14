У четвер, 14 січня, в Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі старшим солдатом 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56 Маріупольської ОМБр Збройних сил України Олегом Андрієнком.
Церемонія прощання відбулася на Майдані Героїв, повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації.
37-річний боєць загинув від кулі снайпера 11 січня в районі села Піски Донецької області. Він став першою жертвою окупантів у 2021 році.
Читайте також"Вони порушили всі накази": Хомчак розповів про загибель сержанта Журавля, який рятував побратима в районі ООС
Провести в останню путь Героя прийшли близькі, рідні та побратими.
У воїна залишився син, якому не виповнилося ще й року, дружина, мама і рідний брат, який служить в тому ж підрозділі.
"Тепер Олег захищатиме нас на небесах... Вічна пам'ять Героям!"- зазначили в ОДА.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У районі ООС загинула 29-річна військова Вікторія Слободянюк, у неї залишилося дві дочки
- Зеленський відреагував на вбивство окупантами на Донбасі бійця ЗСУ
- Шість років тому обрушилася вежа Донецького аеропорту: як це було (відео)
- Чому не відбили Крим: екс-начальник Генштабу ЗСУ назвав причину зриву операції зі звільнення півострова
- Нові порушення перемир'я окупантами: у штабі розповіли про ситуацію на Донбасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram