37-річний боєць загинув від кулі снайпера 11 січня. Він став першою жертвою окупантів у 2021 році.

У четвер, 14 січня, в Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі старшим солдатом 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56 Маріупольської ОМБр Збройних сил України Олегом Андрієнком.

Церемонія прощання відбулася на Майдані Героїв, повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації.

37-річний боєць загинув від кулі снайпера 11 січня в районі села Піски Донецької області. Він став першою жертвою окупантів у 2021 році.

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Провести в останню путь Героя прийшли близькі, рідні та побратими.

У воїна залишився син, якому не виповнилося ще й року, дружина, мама і рідний брат, який служить в тому ж підрозділі.

"Тепер Олег захищатиме нас на небесах... Вічна пам'ять Героям!"- зазначили в ОДА.

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Автор: Денис Прядко