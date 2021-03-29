Бойовики на Донбасі за минулу добу 10 разів порушили перемир'я, у тому числі один раз здійснили дистанційне мінування й стільки ж обстріляли населений пункт.
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.
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Обстріли ворог вів у районі населених пунктів Талаківка, Водяне, Причепилівка, Південне та Широкине. У бік Луганського бойовики дистанційно мінували позиції ЗСУ, а Водяне потрапило під обстріл з 120-мм міномета. Бойових втрат у лавах української армії немає.
З початку поточної доби вже зафіксовано один обстріл. В районі Світлодарська ворог застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У ЗСУ - без втрат.
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