На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед.

На Донбасі Збройні сили України звільнили три села і посунули ділянку фронту на 15 км.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед", - йдеться у повідомленні.

"Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", - сказано у повідомленні.

Раніше британська розвідка назвала визначальний фактор битви за Донбас у найближчі місяці. Як наголосили експерти, щоб досягти успіху на Донбасі, Росії доведеться здійснювати форсування річок.

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