Щоб досягти успіху на Донбасі, Росії доведеться здійснювати форсування річок, наголосили у розвідці Британії.

Біля Сєвєродонецька продовжуються бої, і протягом найближчих місяців операції з форсування річок, ймовірно, будуть одними з найважливіших визначальних факторів у ході війни.

Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що ключова 90-кілометрова ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Щоб досягти успіху в поточній оперативній фазі наступу на Донбас, Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або здійснювати форсування річок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським силам часто вдавалося знищувати мости перед відступом, тоді як Росія намагалася створити складну координацію, необхідну для успішного великомасштабного переходу через річки під обстрілами.

Раніше в ISW повідомляли про те, що російські війська зруйнували два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх.

За даними Міноборони України, російські окупанти як і раніше прагнуть форсувати Сіверський Донець. Вони шукають слабкі місця в обороні українських захисників, а також намагаються задавити артилерію ЗСУ в районі річки.

Нагадаємо, вчора, 9 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попереджав про можливі спроби окупантів перейти Сіверський Донецьк. Через спекотну погоду рівень води в річці впав, що може мотивувати ворога спробувати форсувати перешкоду.

В кінці травня росіяни вже намагалися перебратися через Сіверський Донець за допомогою понтонних переправ. ЗСУ зруйнували ці плани і завдали істотної шкоди противнику.

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