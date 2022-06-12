Наголошується, що у Миколаївській області зберігається значна небезпека ворожих ударів по мирному населенню.

Цього тижня російські окупанти обстріляли Баштанку Миколаївської області.

Внаслідок обстрілу постраждали будівлі районної адміністрації та районної ради, районної амбулаторії, інших комунальних закладів, було влучання у стадіон та спортивну школу.

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у результаті ворожого обстрілу 6 та 7 червня у Баштанці дві людини загинули.

У Мережі з'явилися фото наслідків ударів рашистів по місту: руїни на місці колишніх будівель, у яких кипіло життя.

Раніше голова Миколаївської ОВА повідомляв, що в області уже понад 3700 споруд пошкоджені чи знищені.

Нагадаємо, днями над Миколаївщиною з українських кораблів збили дві російські ракети.

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