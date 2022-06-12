Цього тижня російські окупанти обстріляли Баштанку Миколаївської області.
Внаслідок обстрілу постраждали будівлі районної адміністрації та районної ради, районної амбулаторії, інших комунальних закладів, було влучання у стадіон та спортивну школу.
За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у результаті ворожого обстрілу 6 та 7 червня у Баштанці дві людини загинули.
У Мережі з'явилися фото наслідків ударів рашистів по місту: руїни на місці колишніх будівель, у яких кипіло життя.
Раніше голова Миколаївської ОВА повідомляв, що в області уже понад 3700 споруд пошкоджені чи знищені.
Нагадаємо, днями над Миколаївщиною з українських кораблів збили дві російські ракети.