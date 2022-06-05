Ворожі цілі були збиті за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів.

У небі над Миколаївською областю українські військові моряки знищили дві російські ракети.

Про це повідомляють в службі по зв'язках з громадськістю командування ВМС ЗСУ.

"Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Попри ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів. Тільки за 4 червня особовий склад ВМС ЗСУ знищив чотири крилаті ракети окупантів, випущених по мирних містах України.

Раніше в ВМС повідомляли, що в тимчасово окупованому Севастополі російські кораблі ховаються за цивільними суднами та запускають по Україні ракети.

Як повідомляв УНІАН, за даними оперативного командування "Південь", у Чорному морі продовжують блокувати судноплавство 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів окупант. Зберігається загроза ракетних ударів і висадки десанту.

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