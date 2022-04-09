Президент України Володимир Зеленський наголошує, що війна Росії проти України може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто думає, якщо Україна отримає необхідну зброю.
Про це він сказав у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.
Зеленський нагадав, що звернувся 8 квітня до парламенту і народу Фінляндії. Він закликав фінських політиків робити все для допомоги Україні. Він нагадав і про те, що найкращий спосіб зупинити тиранію і захистити свободу - це надати Україні необхідне озброєння.
"Те озброєння, яке ми неодноразово запитували на Заході. І яке там є. Буду і надалі щоденно, буквально щогодинно, боротися за те, щоб отримати для нашої держави все, що необхідно. Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто в світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали", - підкреслив президент.
Він зауважив, що будь-яке зволікання з наданням такої зброї Україні та будь-які відмовки можуть означати лише одне: "відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям".
Зеленський додав, що ще не всі у світі знайшли в собі сміливість, яку мають українці. "Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі. Реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно нас захистити. Щоб дійсно захистити свободу в Європі. Я впевнений, що перемога України - це тільки питання часу. І я зроблю все, щоб цей час скорочувався", - сказав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, Кіпр відкритий до запиту з боку США щодо передачі Україні свого озброєння радянського виробництва.