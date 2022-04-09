Він підкреслює, що щодня боротиметься за те, щоб отримати для нашої держави все, що необхідно.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що війна Росії проти України може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто думає, якщо Україна отримає необхідну зброю.

Про це він сказав у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що звернувся 8 квітня до парламенту і народу Фінляндії. Він закликав фінських політиків робити все для допомоги Україні. Він нагадав і про те, що найкращий спосіб зупинити тиранію і захистити свободу - це надати Україні необхідне озброєння.

"Те озброєння, яке ми неодноразово запитували на Заході. І яке там є. Буду і надалі щоденно, буквально щогодинно, боротися за те, щоб отримати для нашої держави все, що необхідно. Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто в світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали", - підкреслив президент.

Він зауважив, що будь-яке зволікання з наданням такої зброї Україні та будь-які відмовки можуть означати лише одне: "відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям".

Зеленський додав, що ще не всі у світі знайшли в собі сміливість, яку мають українці. "Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі. Реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно нас захистити. Щоб дійсно захистити свободу в Європі. Я впевнений, що перемога України - це тільки питання часу. І я зроблю все, щоб цей час скорочувався", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Кіпр відкритий до запиту з боку США щодо передачі Україні свого озброєння радянського виробництва.