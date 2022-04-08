Він підкреслив, що це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен причетний буде притягнутий до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за удар по Краматорську на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.

Про це він сказав у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

"Російські війська сьогодні вранці нанесли ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня в лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п'ятьох дітей", - констатував президент.

Він зауважив, що в лікарні залишаються ще десятки важкопоранених.

Зеленський наголосив, що це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

"Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція "РИА Новости" опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко, відомо про щонайменше 50 загиблих людей, з них п’ятеро дітей.

До лікарень вдень було направлено близько 100 осіб.

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