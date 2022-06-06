Російські окупанти утримують в Чорному морі п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 ракет типу "Калібр".
Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник, пише Радіо Свобода.
"Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", – повідомив він.
Мотузяник попередив, що загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається.
За його словами, що РФ розгортає додаткові сили ППО в окупованому Криму.
"У північно-західній частині півострова в районах н.п. Оленівка та Раздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - додав речник.
Як повідомляв УНІАН, росіяни намагаються повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування.
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