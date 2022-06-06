Загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається.

Російські окупанти утримують в Чорному морі п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 ракет типу "Калібр".

Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник, пише Радіо Свобода.

"Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", – повідомив він.

Мотузяник попередив, що загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається.

За його словами, що РФ розгортає додаткові сили ППО в окупованому Криму.

"У північно-західній частині півострова в районах н.п. Оленівка та Раздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - додав речник.

Як повідомляв УНІАН, росіяни намагаються повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування.

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