Проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки з території РФ.

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на Слобожанському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших.

Також за даними Генштабу, ворог безуспішно намагався штурмувати Довгеньке на Харківщині.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха. Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 30 травня з’явилася інформація, що Харків опинився під обстрілами, очевидці повідомили про вибухи. Згодом стало відомо, що поранено трьох цивільних.

Варто зазначити, що РФ вдерлася на територію Україні рано вранці 24 лютого. Окупанти спершу бомбили військові об’єкти, а потім скидали бомби і на житло мирних жителів, зокрема, і в Харківській області.

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