Через окупантів у Харкові, зокрема, постраждав неповнолітній.

Внаслідок нового обстрілу окупантами Харкова поранено трьох цивільних.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 травня російські військові обстріляли Київський район Харкова.

"Під вогнем опинились дев'ять вулиць. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних мешканців: 16-річний хлопець та двоє чоловіків. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків та господарських споруд.

Крім того, загорілись гаражні бокси на площі майже 400 кв.м.

Нагадаємо, вдень 30 травня з’явилася інформація, що Харків опинився під обстрілами, очевидці повідомили про вибухи.

Варто зазначити, що РФ вдерлася на територію Україні рано вранці 24 лютого. Окупанти спершу бомбили військові об’єкти, а потім скидали бомби і на житло мирних жителів, зокрема, і в Харківській області.

За даними ООН, в нашій державі вже задокументовано загибель понад 3 380 особи.

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