Щоб знизити наступальний потенціал українських військ, окупанти обстрілюють позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії.

На Слобожанському, Слов'янському та Лиманському напрямках російські окупанти готуються до наступу.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У збройних силах Республіки Білорусь до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності", - йдеться в дописі.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли з території Росії прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки й матеріальних засобів з території Російської Федерації", - додали в Генштабі.

З метою зниження наступального потенціалу українських військ окупанти обстрілюють позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському напрямку активних дій вони не проводили, основні зусилля зосереджують на стримуванні дій українських підрозділів. Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

"На Слов'янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції", - повідомили в Генштабі.

На Донецькому напрямку окупанти, окрім артилерійських обстрілів, завдали авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетних ударів - в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

"На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди", - йдеться в повідомленні.

На Криворізькому напрямку окупанти здійснюють вогневе ураження українських військ артилерією та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слова Російської Федерації про нібито готовність до переговорів з Україною на фоні масштабного наступу на Донбасі - це "КГБшна маскіровка" з прикриття справжніх намірів і дій.

А голова Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що пріоритетною мішенню для російських окупантів залишається Київ. У столиці готові дати відсіч ворогові.

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