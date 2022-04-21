Адміністрація Байдена працює над тим, щоб якомога швидше відправити військову допомогу Україні, оскільки вони вважають, що війна перебуває на критичній стадії.

Президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня, виступить зі зверненням, в якому оголосить про новий пакет допомоги для України у сфері безпеки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що президент США готує додатковий пакет допомоги в розмірі 800 мільйонів доларів після заходів такого ж розміру на початку квітня.

У своєму виступі в Білому домі Байден планує інформувати американців про зусилля США щодо підтримки народу України та оприлюднити новий пакет допомоги, який було завершено останніми днями.

Останній пакет надійде через тиждень після того, як адміністрація Байдена санкціонувала пакет безпеки на суму 800 мільйонів доларів, який вперше з початку російського вторгнення включав важке озброєння, включаючи артилерійські та протиартилерійські радари.

Адміністрація Байдена працює над тим, щоб якомога швидше відправити військову допомогу Україні, оскільки вони вважають, що війна перебуває на критичній стадії, і продовження допомоги США може змінити ситуацію, коли посилиться наступ Росії на Східну Україну.

Як відомо, допомога США з попереднього пакету, який також оцінюється у $800 млн, почала надходити в Україну на початку квітня і включала в себе високоефективні системи озброєння, зокрема, артилерійські системи, снаряди, вертольоти, бронетранспортери та іншу зброю для відбиття наступу РФ на Донбасі.

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