Ворог намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

На сході України окупанти вели безуспішні наступ та штурм поблизу Білогорівки та Мазанівки, але отримали відсіч та відішли.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безрезультатно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівка. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки.

Також загарбники вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки та були змушені відійти.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають", - додали у Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Зокрема, противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

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