Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

На Харківщині українські військові відбили штурм окупантів неподалік Прудянки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Зокрема, противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

"Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового", - додали у Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська штурмують напрямок Кочубеївка – Дементіївка у Харківській області. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка та завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Прудянки та Мосьпанового

У свою чергу бійці спецпідрозділу Kraken результативно вдарили по штабу збройних сил РФ у Харківській області. Окупанти розташувалися у кількаповерховому маєтку, але не змогли сховатися від українських "пташок".

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