Аналітики повідомили, що невстановлену кількість іранських інструкторів привезли в Крим та Херсонську область

Російських окупантів навчають працювати з іранськими дронами-камікадзе прямо на полі бою. Для цього на тимчасово захоплені території України перекидають пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції іранських інструкторів.

Про це повідомляють аналітик Інституту вивчення війни.

Зазначається, що Центр національного спротиву повідомили про доставку невстановленої кількості іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний Порт та Гладівці у Херсонській області. Вони повинні навчити росіян користуватися ударними дронами. Інструктори контролюють запуск "шахідів", у тому числі в Миколаївській і Одеській областях.

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Варто відзначити, що Корпус вартових ісламської революції є головними операторами дронів-камікадзе. У зв'язку з цим аналітики прийшли до висновку, що інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.

Іранські дрони-камікадзе в Росії - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ купила у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Вже 13 вересня повідомлялося, що в Харківській області захисники України збили Іранський дрон Shahed.

23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6. 5 жовтня стало відомо, що цей безпілотний літальний апарат вже почали використовувати наші захисники. При цьому Іран стверджує, що не продавав дрони РФ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну, зокрема, іранськими дронами-камікадзе. 10 числа вороги направили дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, а 11-го-у Вінницькій області атакували ними теплоелектростанцію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

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