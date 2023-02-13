Йдеться про підрозділи, придані до першого армійського корпусу Південного військового округу.

Почастішали випадки, коли мобілізовані російські військовослужбовці з деяких підрозділів відмовляються йти у наступ.

"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці Російської Федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до першого армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області знімають з другої та третьої ліній та відправляють на полігони.

Відео дня

"Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

"Мобіки" відмовляються воювати

Російські "мобіки" регулярно записують ролики зі скаргами на умови утримання і "нецільове використання" їх як бойової сили. Наприклад, днями мобілізовані з республіки Тува, звідки родом нинішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, поскаржилися на знущання з боку бойовиків "ДНР". Після цього тувинців пообіцяли перевести в інший підрозділ.

Частенько мобілізовані скаржаться на своїх командирів, які використовують їх як гарматне м'ясо або ставляться як до худоби. Так, у черговому подібному ролику окупанти розповіли, як їх перевозили з одного на інший напрямок без будь-яких пояснень.

А зовсім нещодавно російські окупанти, мобілізовані з Калінінградської області, записали відеозвернення до губернатора свого регіону, в в якому поскаржилися, що їх "женуть на забій".

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