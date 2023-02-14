Росіяни несуть високі втрати, але їхні наступальні дії приносять занадто скромні результати.

Великий наступ Росії ускладнюється через недостатній рівень підготовки мобілізованих солдатів, що становлять більшість нинішнього складу російської армії. Про це йдеться в свіжому огляді ситуації на фронті від американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на дані української сторони про те, що Росія вже втретє змушена доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти, яка зазнала важких втрат під Вугледаром. При цьому джерела в самій бригаді стверджують, що вона складається на 80-90% з мобілізованими.

"Мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм не вистачає згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій", – зазначають ISW.

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Як приклад наводиться один з невдалих наступів бригади на Вугледар, коли російська танкова група натрапила на міни. Тоді російський солдати показали повне невміння виявляти мінні загородження і правильно реагувати на них.

"Росія може перекинути на Вугледарський фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу", – вважають аналітики.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти продовжують спроби активно наступати на кількох ділянках фронту в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Основні зусилля ворог зосередив у напрямку Куп'янська, Лиману, Бахмута, Авдіївки та Новопавлівки.

Нещодавно стало відомо, що російське командування кидає в бій корабельних матросів під виглядом морської піхоти. Однак і це не допомагає проломити українську оборону на Донбасі.

Все це призводить до досить високих втрат у ворога. Так, за останню добу окупанти втратили вбитими ще 740 солдатів та понад 30 одиниць різної техніки. Загалом за час вторгнення ворог втратив близько 139 тисяч своїх солдатів.

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