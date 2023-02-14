Російські загарбники, попри значні втрати, не відмовляються від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій п’ятьох напрямках фронту. Ворог також активно задіює авіацію.

"Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію з російською агресією станом на 18:00.

Разом з тим, за даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Генштаб також інформує, що російські загарбники продовжують завдавати ударів по території позицій сил оборони та по мирних населених пунктах. Так, протягом доби російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу.

Окрім того, ворог загалом здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.

Наголошується, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Також супротивник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

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Авіація Сил оборони за 14 лютого завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, три склади боєприпасів та дві станції РЕБ армії Росії.

Крім того, у Брюсселі відбулося девʼяте засідання у форматі "Рамштайн". Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи протиповітряної оборони.

Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що не може сьогодні оголосити, що Україна отримає бойові літаки, у тому числі американські винищувачі F-16.

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