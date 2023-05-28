Уражено три райони зосередження озброєння та військової техніки, ЗРК С-300, три пункти управління та склад боєприпасів противника.

Українські захисники упродовж доби завдали 13 авіаударів по районах зосередження російських окупантів та їх техніки. Сили оборони "мінуснули" російський комплекс С-300.

"Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два - по зенітно-ракетних комплексах", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів противника.

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Ситуація в Україні станом на 28 травня - останні новини

Втрати противника з початку війни вже склали 206 600 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 400 загарбників. Крім того, було знищено три ворожі танки, сім бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем противника.

Вночі Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed. В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 58 із 59 БпЛА було знищено нашими захисниками.

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