Україну підтримує коаліція з 54 країн.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію. За його словами, наші захисники підуть у контрнаступ і наразі ведеться робота над тим, щоб його забезпечити.

"Ми вступаємо в новий період. З новим завданням - перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога - це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії", - написав він у Facebook

Резніков додав, що перемога - це коли Україна буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах, успішною, заможною, сильною, а Росії у нинішньому вигляді не буде.

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"Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих", - пояснив міністр.

Очільник Міноборони зауважив, що Україна у цій битві не одна - є коаліція з 54 країн, які її підтримують.

"Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі - української. Для усіх Сил оборони. Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд", - зазначив Резніков.

На його думку, в Україні також буде нова якість оборони за рахунок технологій.

"Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі. Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити", - підсумував міністр.

Війна в Україні

За рік повномасштабного вторгнення до України Росії не вдалося реалізувати свої плани із захоплення українських територій. За даними Генштабу ЗСУ, за цей час РФ втратила 146 тисяч 820 своїх військових. За добу українські захисники знищили 970 окупантів.

Раніше Резніков заявляв, що Україні для підготовки великого контрнаступу знадобиться ще кілька місяців.

Видання NYT вважає найбільш ймовірним напрямком нового контрнаступу Мелітополь у Запорізькій області.

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