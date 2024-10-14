Росіяни просунулися на Донбасі та Курщині, - DeepState

Зокрема, у російської армії є територіальні успіхи у двоє населених пунктах Курської області.

Аналітики проєкту DeepState, який відстежує актуальну інформацію на фронті, оновили карту бойових дій. Зазначається, що окупанти мають успіх у Донецькій області.

Як зазначили у DeepState, що російські окупанти просунулися біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині. Крім того, у росіян є й інші територіальні успіхи.

"Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара, Ольгівки (Курської області РФ - УНІАН), Крем'яного (Курської області РФ - УНІАН), в Цукуриному та Золотій Ниві", - зазначили аналітики.

Відео дня

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" зазначив, що ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки щодо припинення війни не пізніше 2025 року.

Він зазначає, що Україна розробила план дій - план перемоги, який здатний "подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням саміту миру".

Зеленський наголосив, що важлива відповідь на запитання з приводу того, чи має Україна місце в НАТО. Він зазначив, що якщо відповідь позитивна і це буде підтверджено належним чином, то російський диктатор Володимир Путін геополітично програє.

Вас також можуть зацікавити новини: