Британський інструктор розповів про 'різницю в менталітеті' між бійцями ЗСУ і НАТО

Після того, як українці почали тренуватися в Британії, британцям довелося спішно адаптувати свою навчальну програму до реалій справжньої війни.

Українські бійці діють значно обережніше і тому повільніше на полі бою, що помітно відрізняє їх від солдатів західних армій, які звикли до кавалерійських темпів просування на передовій. Про це в інтерв'ю Business Insider розповів колишній британський інструктор, який назвався майором Магуайром.

Британський офіцер допомагав тренувати українців на полігонах у Великій Британії. Оскільки не всі українці були зеленими рекрутами, а чимало з них вже мали певний бойовий досвід, Магуайр помітив "різницю в менталітеті" між українцями та британцями.

За словами Магуайра, деякі західні інструктори, які працюють з українськими солдатами, спочатку вважали своїх учнів "трохи лінивиими", бо ті наполягали на повільному русі. Однак причина в іншому: у реальній війні з росіянами українці переконалися, що обережність важливіша за швидкість.

Наприклад, українським солдатам потрібно багато часу, щоб пройти через двері в будинку, який вони зачищають. "Вони шукатимуть дроти, перевірятимуть абсолютно все на них", - каже Магуайр.

Його досвід взаємодії з українськими ветеранами показав, що українські військові не переходили до наступного будинку, "доки вони не придушили і не перевірили кожну потенційну вогневу точку, позицію, міну. Вони не рушать, доки не скорегують дрони або артилерію, щоб це зробити".

Магуайр сказав, що британські інструктори були трохи нетерплячими, оскільки менталітет був таким: "Ви йдіть, давайте зробимо це", але ставлення змінилося, коли вони розмовляли з українцями та навчалися у них. Він сказав, що вони зрозуміли, що підхід "не поспішайте" насправді був "досить непоганим".

Попри свою обережність і неспішність дій українці мають "краще розуміння того, що потрібно для перемоги", і "чисту рішучість" у боротьбі з ворогом. Британський інструктор зауважив, що українці, яких він навчав, прийшли одразу після "запеклих бойових дій", показавши рівень інстинктивної агресії та бойової готовності, небачений британськими військовими.

За словами Магуайра, програма навчання українців в Британії насправді була двосторонньою. Оскільки багато українців на момент участі в ній вже мали бойовий досвід, вони багато чого навчили самих британських інструкторів. Це було враховано при навчанні наступних груп українців і самих британських військ.

"Є речі, в яких вони набагато кращі за нас", – сказав британський військовий.

Як українці тренувалися в Британії

Раніше УНІАН розповідав, що навчання десятків тисяч українських військових у Європі, зокрема у Великій Британії, виявило серйозний розрив між західними військовими стандартами та реаліями війни в Україні.

За словами британського інструктора, "класичні" чисті й укріплені окопи та повільні "безпечні" тактики, відпрацьовані на полігонах, практично непридатні в умовах постійних артобстрілів, дронів, мін і пасток, з якими стикаються українські військові. Українці, багато з яких мають бойовий досвід, риють окопи швидко й утилітарно, не витрачаючи час на "ідеальне" облаштування.

