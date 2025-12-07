Десятиліттями британці вчилися на полігонах тактиці, що не має сенсу в реальній війні.

Десятки тисяч українських солдатів пройшли через навчання на полігонах європейських країн, найбільше – у Великій Британії. Однак чимало з того, чого їх там навчали, неможливо застосувати у реальній війні, пише Business Insider.

Майор Магуайр, британський військовий інструктор, з яким поспілкувалися журналісти, зізнався, що окопи в Україні занадто брудні та нерівні, щоб в них можна було реалізувати класичну "безпечну тактику" захоплення окопів, яку британська піхота десятиліттями відпрацьовувала на полігонах.

"Ми, можливо, вважали, що окопи мали би бути досить чистими та ніби хірургічними", – сказав він.

За словами Магуайра, тренувальні окопи, вириті на навчальному полігоні у Великій Британії, були зроблені за "британськими будівельними стандартами, з дерев’яною обшивкою та гравійним дном для дренажу". Але на фронті в Україні таких окопів майже нема.

Він розповів, що деякі українці, які проходили навчання у Британії, вже мали бойовий досвід. І от вони робили окопи зовсім не такими, як їх звикли бачити західні військові. Наприклад, українці не марнували час і сили на видалення коріння дерев, що стреміли зі стінок окопу, та загалом не намагалися зробити траншеї акуратними.

Українці дали зрозуміти західним колегам, що риття окопів під постійним артилерійським обстрілом і ударами дронів вже саме по собі є небезпечним. Витрачати сили і час на облаштування ідеального окопу не має сенсу там, де навіть просто відтягнути тіло загиблого подалі від входу у бліндаж вже представляє неабияку небезпеку.

Як пояснив Магуайр, британська "безпечна тактика" зачищення окопів насправді є досить повільною і не годиться для такої війни, як в Україні. "Український менталітет зовсім інший. Їм потрібно дуже швидко пройти через ці місця", – сказав офіцер.

Крім того, українцям при зачищенні російських окопів доводиться мати справу із чисельними пастками і мінами, в тому числі заміновами тілами самих же росіян – не лише загиблих, але й тих, які здаються в полон.

За його словами, дивлячись на війну в Україні, західним військовим довелося розпрощатися з деякими поширеними ілюзіями. Наприклад, стало очевидним, що стандарт "золотої години", протягом якої пораненого треба доставити в шпиталь, ніяким чином не може бути реалізований у війні такого масштабу й інтенсивності, як в Україні.

Підготовка українських солдатів в Європі

Як писав УНІАН, британські інструктори розповіли, що українські солдати під час навчань мають схильність відкривати надмірно інтенсивний вогонь по умовному противнику, витрачаючи тисячі набоїв за лічені хвилини. Вироблення вогневої дисципліни — чіткого визначення цілі, правильного реагування та контролю над витратою боєприпасів — стало одним із найскладніших елементів їх навчання.

Попри зусилля інструкторів, українські бійці залишаються значно агресивнішими у застосуванні вогню, ніж це характерно для західних армій, що, на думку британців, пов’язано з масштабом і жорсткістю війни, якої Захід не бачив десятиліттями. Британські офіцери підкреслюють, що Україні бракує "розкоші" величезних арсеналів, якими володіє РФ, тому головний акцент у підготовці робиться на максимально ефективному використанні кожного пострілу та підвищенні точності українських військових.

