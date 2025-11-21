Британець побачив у бійців з України поведінку, не притаманну солдатам західних армій.

Україна змушена оборонятися від значно більшого за себе агрессора, що має істотно більше усіх видів ресурсів. У цих умовах українці часто стикаються з нестачею найнеобхідніших речей на фронті. Це своєю чергою накладає певний відбиток на те, чому новобранців ЗСУ навчають на полігонах, пише Business Insider.

Майор британської армії на прізвище Магуайр, який раніше був залучений до міжнародної програми підготовки українських солдатів на території Великої Британії, розповідає, що українські військовослужбовці під час навчань мають "велику схильність" обрушувати всі вогневі засоби на умовного супротивника.

За його словами, українці на полігоні, побачивши умовного "росіянина", відкривали шквальний вогонь, випускаючи тисячі набоїв з великої дистанції за лічені хвилини. "І, очевидно, це не є стійким" способом вести бій, сказав Магуайр.

Британський інструктор переконаний, що головна навичка, яку він зі своїми колегами дали українцям, було визначення та інформування про чітку ціль, а потім оцінка правильної реакції на цю ціль. За його словами, такий самоконтроль і координація, які він назвав вогневою дисципліною, були "найскладнішим, чому нам довелося їх навчити".

Однак британець зізнається, що йому так і не вдалося повністю відбити у бійців з України прагнення втопити умовних "росіян" у вогні. Тож, коли українцям давали дозвіл на знищення умовного ворога, "вони були набагато агресивнішими у своєму застосуванні наступальної вогневої потужності, ніж, на мою думку, будь-яка західна армія", – сказав Магуайр. Разом з тим він визнав, що західні армії давно не брали участі у війнах такого масштабу й інтенсивності, як в Україні.

Те саме виданню розповів полковник Бордман. За його словами, навчання на території Британії було покликане забезпечити влучність кожного пострілу українських солдатів.

"Українці не мають такої розкоші, як росіяни, такої величезної кількості боєприпасів", – сказав він, додавши, що українцям потрібно "якнайкраще використовувати боєприпаси, які вони мають".

