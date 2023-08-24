Він зауважив, що зараз ГУР має здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованого Криму.

Ціллю українських ударів по окупованому Криму був не Кримський міст.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Крим.Реалії. "Хочу прямо сказати, там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони (росіяни) вірять, що це йшло в міст. В принципі хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія", - прокоментував Буданов, додавши, що міст просто зачепило.

Також Буданов прокоментував паніку серед росіян на окупованому півострові. Він зазначив, що пошкодження мосту було ніщо в порівнянні з тим, коли застосували дими. Тоді серед місцевих почалась паніка, бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали "сарафанним радіо" просто розганяти страшну паніку.

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Крім того, Буданов зауважив, що ГУР зараз має здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованого Криму. "Є багато варіантів деокупації Криму, але без військових дій вона неможлива", - зазначив він.

Очільник ГУР зауважив, що аби забезпечити максимально безкровне звільнення півострова та прискорити його, громадяни в Криму, які цього чекають, мають готуватися і робити все для допомоги, перш за все, розвідувальним органам України.

Також Буданов повідомив, що внаслідок нещодавніх ударів по російських аеродромах уражено чотири літаки ТУ-22. Два з них можуть бути полагоджені, а інші два ремонту не підлягають. Справних стратегічних бомбардувальників Ту-22 у ворога лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус ще два тих, які перебуватимуть на ремонті, тобто – 27. За даними Буданова загалом РФ використовує у повітряних операціях проти України 436 літаків і це багато.

Удари по Криму

Перший удар по Криму відбувся на початку жовтня 2022 року. Тоді ЗСУ вдарили по Кримському мосту.

А в липні цього року стався другий вибух на цьому мосту. В результаті обвалився проліт мосту. Ворог звинуватив в цьому Україну, тоді ж з'явилася інформація, що міст нібито був атакований надводними дронами.

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