Зазначається, що обстановка на всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна.

Сили оборони України просуваються на фронті в умовах відчайдушного опору російських окупантів. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

"Ситуація на сході залишається складною", - відзначила Маляр.

За її словами, на Куп‘янському напрямку ворог не полишає спроб наступати і продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру.

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"Тривають бої. Наші бійці героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани", - повідомила заступниця міністра.

Також, на Лиманському напрямку не менш гаряче, бо там ворог безуспішно штурмує з метою витіснення українських військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області.

Крім того, вона підкреслила, що зараз на цьому напрямку ворог планує перегруповуватись та замінити війська.

До того ж, на Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію.

Маляр зазначила, що мета окупантів полягає у тому, аби будь-якою ціною зупинити український наступ.

"Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника", - наголосила Маляр.

Вона зазначила, що обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. "Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко", - повідомила Маляр.

"Тож, наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки", - додала вона.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на фронті

Як відомо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Зокрема, в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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