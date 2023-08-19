ВМС і СБУ спільно готувати морську операцію з підриву Кримського мосту дронами-камікадзе.

СБУ вдруге підірвала Кримський міст влітку цього року завдяки морським дронам-камікадзе. Вони є власною розробкою спецслужби, а сама операція готувалася спільно з ВМС України.

Про це в інтерв'ю NV розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, велику роль у реалізації нового удару по незаконно побудованому мосту відіграв керівник одного з управлінь військової контр­розвідки - офіцер на псевдо "Хантер".

Зазначається, що українські спецслужбовці створили начинені вибухівкою дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе. Вони зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих радіолокаційних систем, і конструкція яких передбачала три види управління та самознищення в разі необхідності.

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Ці дрони пройшли шлях модернізації і вдосконалення, перш, ніж були запущені по Кримському мосту. Зокрема, кількість вибухівки на них довели до 850 кг гексогену та модернізували систему управління.

Голова СБУ залучив до співпраці командувача ВМС Олексія Неїжпапу, який надав значну допомогу в реалізації усього проекту. Тож спільними зусиллями ВМС і СБУ почали готувати морську операцію з підриву Кримського мосту. І в середині липня відомства випустили дрони у відкрите море, направивши їх на ціль.

"Дві ночі ми не спали - буквально щохвилини стежили за дронами. Ми перебували на такому драйві, що доводилося трохи заспокоювати хлопців, аби вони не гнали безпілотники", - згадує Малюк.

Коли морські дрони вдарили по опорі мосту, вони скинули з неї цілий автомобільний проліт.

"Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною. Скажу чесно: я молився, щоб усе вийшло. І коли дрон вибухнув, від радості "вибухнули" й ми", - сказав Малюк.

"Це було непередаване відчуття. Багато місяців розробки й успіх - словами важко таке описати", - додав голова СБУ.

Другий удар по Кримському мосту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 липня на Кримському мосту стався черговий вибух, внаслідок якого обвалився проліт мосту. Росіяни звинуватили в цьому Україну. Тоді з'явилася інформація, що міст нібито був атакований надводними дронами.

20 липня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни досі змогли повноцінно відновити рух транспорту Кримським мостом.

Це вжу другий масштабний інцидент на цій переправі, якою росіяни використвують як коридор для забезпечення своїх окупаційних військ на території України. Перше руйнування Кримського мосту сталося 8 жовтня 2022 року. Голова СБУ Василь Малюк детально розповів, як спецслужбі вдалося влаштувати вибух.

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