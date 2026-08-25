Сили оборони пошкодили винищувач Міг-29 на аеродромі 'Міллерово', - Генштаб

Також уражено комплекси РЕБ та склади.

Підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також в ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових цілей російського агресора. Зокрема, в окупованому Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М".

Крім того, уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку "Starlink" у Мирному (ТОТ АР Крим).

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За даними Генштабу, удари були і по складу паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника в окупованому Бердянську, а також по складах матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів у Приморську Запорізької області.

Удари по російських цілях

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 серпня Сили оборони уразили два ключових об’єкти російської нафтової галузі - Афіпський НПЗ та Астраханський ГПЗ.

Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з річним обсягом переробки 6,25 млн тонн нафти. Це понад 2% загального обсягу нафтопереробки РФ.

Крім того, підтверджено ураження у ніч на 24 серпня двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському ГПЗ в Астраханській області Росії. Проєктна потужність заводу становить до 12 мільярдів кубічних метрів газу на рік та близько 7,3 мільйона тонн газового конденсату на рік.

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