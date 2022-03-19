Снаряд виявили в Одеській області.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій продовжує рятувати людей від наслідків війни. Співробітники ДСНС гасять пожежі, розбирають завали і знешкоджують снаряди. Іноді їм доводиться стикатися з небезпечними авіабомбами. Знищення однієї з них служба показала на відео.

Як передає головне управління ДСНС, 500-кілограмовий снаряд виявили поблизу села Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області. Його ідентифікували, як авіаційну бомбу ОФАБ–500 сучасного виробництва. Вибухонебезпечний об'єкт вилучили, доставили в спеціальне місце і знищили. Основні етапи процесу показані в ролику нижче.

"Співробітники ДСНС закликають громадян бути максимально уважними, у випадку виявлення таких предметів — у жодному разі не підходити до них, забороняти дітям підіймати будь-що з землі. У разі виявлення ВНП слід терміново повідомляти до служби порятунку або до поліції" — заявили у ДСНС.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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