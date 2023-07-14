Марго Гросберг підтвердив просування захисників України на Запорізькому напрямку.

Голова естонської розвідки Марго Гросберг заявив, що армія РФ страждає від дефіциту снарядів і це дозволить захисникам України здійснити успішні операції.

На брифінгу в Міноборони Естонії Гросберг наголосив, що ЗСУ далекобійною зброєю знищують штаби, склади з боєприпасами та логістичні центри окупантів.

"Усе це свідчить про те, що українці близькі до успіху", - сказав він.

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За словами Гросберга, біля Бахмута російські війська поставлені у важке положення і це змушує загарбників відправляти туди свої елітні підрозділи, які так само несуть великі втрати.

"У якийсь момент це має призвести до більшого успіху", - вважає Гросберг.

Щодо Запорізького напрямку у очільника естонської розвідки теж оптимістичні погляди, тому що там, за його словами, ЗСУ просуваються вперед і закріплюються на нових позиціях. Ресурси Російської Федерації вичерпуються, констатував Гросберг.

Він також похвалив бійців Сил оборони України за ліквідацію генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, на Мелітопольському напрямку штурмові групи бригади Нацгвардії "Кара-Даг" за тиждень просунулися на понад 1 700 метрів.

А бригадний генерал Тарнавський визнав скромні успіхи ЗСУ.

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