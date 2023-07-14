За тиждень просування склало 1700 метрів.

На Мелітопольському напрямку штурмові групи бригади Нацгвардії "Кара-Даг" за тиждень просунулися на понад 1 700 метрів.

Про це заявив заступник директора Департаменту планування застосування ГУ НГУ полковник Микола Уршалович на брифінгу, цитує "АрміяInform".

"За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулася на понад 1 700 метрів на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, а це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і шість авіаударів протягом тижня, що минув. Противник, своєю чергою, здійснював контрнаступальні дії, намагався відновити втрачене положення, але успіху не мав", - сказав Уршалович.

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Новини з фронту - що відомо

Генштаб повідомив, що українські захисники мали успіхи на напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Мала Токмачка - Новопокровка, закріплювалися на досягнутих рубежах. Також мали успіхи на південному фланзі Бахмута.

Водночас загарбники наступали на п'яти напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Українські сили і надалі стримують наступ окупантів в районі Мар’їнки. На цьому напрямку ворог обстріляв понад 10 населених пунктів минулої доби.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Воїни досягли успіхів на цьому напрямку.

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