Бронетехніку загарбники поки що не застосовують, а намагаються діяти в пішому порядку.

Начальниця Об’єднаного Координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зауважує, що у Херсонській області російські окупанти проводять потужні ротації, свою активність вони перенесли ближче до сходу.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи відзначається підготовка з боку ворога до наступу на Херсонщині.

"Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації. Це означає, що у них не все дуже гарно і спокійно у їхньому війську. І це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їхнім штурмовим діям призводять до великих втрат у них у підрозділах. І ми зараз спостерігаємо, що активність вони акцентовано перенесли ближче до сходу. Навіть у нашій зоні відповідальності більша активність штурмова у напрямку Старомайорського, ближче все ж таки Донеччині", - розповіла Гуменюк.

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Тому, додала вона, спостерігається один штурм на Роботиному і сім - на Старомайорському, що є великою різницею і концентрацією ворога.

"Але характерним є те, що бронетехніку вони поки що не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, багі, мотоцикли. А в цьому сенсі означає, що техніка до чогось готується", - зауважила речниця.

На уточнення щодо важкої техніки ворога вона зазначила, що кількість сконцентрованої техніки відома, а також є розуміння щодо резервів, які в них розподілені різними ешелонами, тому що вони не всю техніку зосереджують ближче до лінії фронту.

"Розташовані вони там вже довготривалий час і мали можливість облаштувати собі місця збереження техніки і так далі. І саме тому нам важлива ось ця далекобійна робота, яка знищить його (противника - УНІАН) ворожий потенціал до того, як він застосує його в наступі. Тому ми продовжуємо точкову роботу по глибоких тилах ворога для того, щоб йому не було що підтягувати собі як ресурс", - розповіла Гуменюк.

Новий наступ РФ на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників заявило, що Росія, ймовірно, таки планує влітку масштабний наступ на Україну.

Йшлося про атаку наприкінці весни або влітку. Мета російських окупантів - захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Водночас у FT наголосили, що Київ стурбований перспективою можливого нападу Росії на Харків.

Радник мера тимчасово окупованого Росією Маріуполя Петро Андрющенко висловив думку, що ця стаття Financial Times не витримує дорослої критики, і що це гарний приклад того "як не треба".

Зокрема, він зазначив, що нічого нового тут Україна не дізналася, і підкреслив, що подібні матеріали дають іноземні засоби масової інформації в потоці психологічних атак, якими намагається тиснути на наше суспільство Росія.

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