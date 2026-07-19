СБС вивели з ладу 75% спроможностей Керченської поромної переправи

За два тижні операції уражено всі 5 поромів, які забезпечували перевезення між портами Кавказ і Крим.

Сили безпілотних систем за два тижні вивели з ладу 75% спроможності Керченської поромної переправи. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, рботу Керченської поромної переправи транспорту та вантажів до початку операції забезпечували 4 регулярно курсуючі між портом Кавказ і портом Крим пороми.

"Пʼятий стояв на підтанцовці у порту Керч: "Лаврентій", "Панагія", "Ейськ", "Марія" та "SKS-One". Силами Птахів СБС сумісно з СБУ ситуацію протягом двох тижнів липня відкориговано", - зазначив Мадяр.

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Він поінформував:

пором "Ейськ"- результативно відпрацьований СБС 12 та 13 липня, відбуксирований у п.Керч, відновлення та постановка на поромну лінію не планується;

т/х "SKS One"- знищений СБС протягом 7, 12 та 13 липня, лежить у порту Камиш-Бурун, відновленню не підлягає;

пором "Марія"- багаторазово уражений протягом липня СБС та СБУ, відбуксирований у п.Керч, відновлення та постановка на поромну лінію не планується;

пором "Лаврентій"- уражений СБС, СБУ та ГУР, не на самостійному ходу, використовується у якості баржі, таскають у баржо-буксирному варіанті, що зменшує потенціал застосування вдвічі і збільшує ризики знищення на воді;

пором "Панагія"- уражений СБУ, СБС та раніше- силами ГУР, не на самостійному ходу, використовується у якості баржі, таскають у баржо-буксирному варіанті, аналогічно "Лаврентію".

"Місткість одного порому - 8-15 одиниць транспорту, від розміру та ваги. 80% здійснюваного трафіку- квота міністерства війни РФ. Добова сукупна спроможність 4 діючих колись поромів у стандартних небойових умовах- 180-250 одиниць транспорту/доба. Точніше, була спроможність", - додав Мадяр.

Удари по РФ та знищення її спроможностей

Як повідомляв УНІАН, підрозділи Служби безпеки України уразили три нафтобази у Ставропольському регіоні. В спецслужбі підкреслили, що відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км. Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із паливо-мастильними матеріалами.

Також завдано успішних ударів по танкеру "тіньового флоту" РФ "Avero" у Чорному морі.

Танкер "Avero" був залучений у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії. По танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ "Мамай". Саме такі судна "тіньового флоту" допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни.

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