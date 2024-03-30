Понад третина співгромадян схиляються до початку мирних переговорів.

Переважна більшість українців вважають найбільш прийнятним варіантом завершення війни "повну перемогу" України. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 22-24 березня ВГО "Передові Правові Ініціативи".

За даними соціологів, 61,21% співгромадян на запитання щодо варіантів завершення війни обрали відповідь: "Воюємо до повної перемоги – відновлення територіальної цілісності в кордонах 91-го, вступу до ЄС та НАТО".

При цьому 38,79% українців схилилися до варіанту: "Негайно починаємо мирні переговори з повним двостороннім припиненням вогню".

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Варто зазначити, що думки українців дещо розділился в регіональному розрізі. Так, у західних областях війну "до повної перемоги" підтримують 72,13% респондентів, іншої думки дотримуються 27,87%.

Водночас у східних та південних регіонах цифри зафіксовані в межах статистичної похибки - 51,16% та 48,84% відповідно.

Соціологи уточнюють, що в ході дослідження було опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та за кордоном (де найбільша кількість українських біженців) 5 329 респондента віком від 18 років методом інтерв’ю "face-to-face" та по телефону. Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.

Останні результати соцопитувань

Українці почали більш негативно ставитися до Польщі. Так, за даними групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців вважає ворожими країнами Росію (97%), Білорусь (90%) та Іран (75%).

При цьому дружніми до України вважають США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%) та Японію (55%).

Також УНІАН повідомляв, що росіяни дали оцінку ходу війни проти України. Найбільше підтримують дії Кремля в Україні старші вікові групи, телеглядачі, ті, хто вважає, що справи у країні йдуть у правильному напрямку, і ті, хто схвалює діяльність Путіна на посаді президента.

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