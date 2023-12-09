Найбільше підтримують дії РФ в Україні старші вікові групи, телеглядачі, ті, хто вважає, що справи у країні йдуть у правильному напрямку, і ті, хто схвалює діяльність Путіна на посаді президента.

Рівень підтримки дій російських військ в Україні протягом останніх півтора року спостережень залишається стійко високим. Більшість опитаних (74%) підтримують дії ЗС РФ в Україні, не підтримують – 18% респондентів. Про це свідчать результати опитування "Левада-центру".

Так, найбільше підтримують дії ЗС РФ в Україні старші вікові групи (89% серед опитаних 65+); телеглядачі (84%); ті, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямку (86%); ті, хто схвалює діяльність Володимира Путіна на посаді президента (83%).

Рівень підтримки дій російських військ є нижчим серед молодших вікових груп (24% до 24 років); глядачів YouTube-каналів (31%); тих, хто вважає, що Росія рухається неправильним шляхом (47%); тих, хто не схвалює дії Путіна на посаді президента РФ (62%).

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Соціологи також зазначають, що частка росіян, які вважають, що необхідно розпочати мирні переговори, повторила максимальні показники за весь час спостережень.

"Так само, як і у жовтні 2022 року (після оголошення про часткову мобілізацію) 57% опитаних завили про необхідність розпочати мирні переговори (24% безперечно розпочати мирні) переговори, 33% - швидше розпочати мирні переговори). За продовження військових дій виступають 36% респондентів (21% - безперечно продовжувати військові дії, 15% - швидше продовжувати військові дії)", - йдеться у релізі.

При цьому військові дії РФ в Україні здебільшого викликають у росіян гордість за Росію - 45% (38% - у вересні), тривогу, страх і жах - 32%.

Також, згідно з результатами опитування, кожен третій росіянин протягом останніх 12 місяців жертвував гроші на "суспільно корисні цілі", з березня 2020 року їхня частка поступово зростає.

Війна Росії проти України - останні новини

Російські окупанти збільшують кількість спостережних пунктів на південному напрямку. При цьому українські захисники надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника.

Напередодні стало відомо, що стало відомо, що Росія нарощує фортифікації та підтягує резерви на півдні. Окупанти тиснуть на правий берег артилерійськими обстрілами, активізують застосування дронів.

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