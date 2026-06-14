Морські піхотинці ЗСУ витіснили окупантів з частини островів на Херсонщині та розширили 'кіл-зону'

Українським підрозділам вдалося не тільки відтіснити противника від частини острівної зони, а й ускладнити його дії в районі Олешок.

Українські морські піхотинці витіснили російських військових з частини островів у дельті Дніпра між Херсоном і тимчасово окупованими Олешками. Про це розповів командир 34-ї окремої бригади морської піхоти Дмитро Пулінець в інтерв'ю проєкту "Крим.Реалії".

За його словами, йдеться про острови Олексіївський, Круглик, Корабелів та Потьомкінський. Раніше російським підрозділам вдавалося закріпитися на цих ділянках, проте зараз їх контролюють українські морські піхотинці.

"Їхнє завдання – зіштовхнути нас у воду, якщо говорити буквально. І вони не припиняють спроб це зробити", – зазначив комбриг.

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Пулінець повідомив, що українським підрозділам вдалося не тільки відтіснити противника від частини острівної зони, а й ускладнити його дії в районі Олешок. За його словами, ЗСУ порушили логістику російських військ і розширили так звану "кіл-зону" – територію, де противник перебуває під постійним вогневим впливом.

Командир також розповів, що російські військові використовували Конківський автомобільний міст як один з опорних пунктів і місце накопичення особового складу, проте в останні дні їм стало значно складніше діяти в цьому районі.

Ще однією важливою заявою стало підтвердження присутності українських морських піхотинців на лівому березі Дніпра. Пулінець зазначив, що підрозділи утримують там позиції, однак не став розкривати подробиць з міркувань безпеки.

За його словами, спостережні пости розміщені для запобігання можливим спробам форсування Дніпра російськими військами. Постачання українських бійців продовольством і боєприпасами здійснюється виключно повітрям.

Комбриг додав, що ротація особового складу на лівому березі є фактично окремою спецоперацією. Для перекидання військових використовують складні погодні умови – дощ, туман або сніг, а сам процес прикривається всіма доступними засобами вогневої підтримки.

Події на фронті – останні новини

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що на півдні України російські військові змінюють логістичні маршрути та схеми постачання через удари ЗСУ по лініях постачання. Однак повністю перебити логістику ворога поки що не вдається. Для перевезення особового складу окупанти використовують другорядні дороги, а також переміщаються невеликими групами на цивільних автомобілях.

Командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін повідомив, що окупанти протягом року наближалися до Костянтинівки і зараз вийшли на її околиці. За його словами, ситуація на цьому напрямку абсолютно прогнозована. Бійці ЗСУ змушені вести оборону десь за містом, а основний рубіж у більшості військових частин безпосередньо в місті. Щодо Покровська, генерал зазначає, що противник там трохи змінив тактику, намагаючись просочитися дрібними групами.

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